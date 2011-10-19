Прямой эфир

Дорогу вокруг заповедника Беловежская пуща откроют в ноябре 2012 года

19 октября 2011 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С туристическим потенциалом Беловежской пущи знакомятся участники инвестиционного форума. Он открылся сегодня в Брестской области.

Руководители предприятий и организаций, бизнесмены, в том числе из Москвы, посетят Национальный парк и туристические комплексы, а также Водный дворец и строящуюся гостиницу в Пружанах.

Не останутся без внимания проекты по созданию придорожного сервиса вдоль трассы вокруг Беловежской пущи. Ее протяженность почти 200 километров и большая часть проходит по территории Каменецкого и Пружанского районов. Ввести в эксплуатацию дорогу вокруг заповедника намечено уже в ноябре,
сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 октября 2011 10:53

Председатель Миноблисполкома Борис Батура пообещал решить проблему жилья погорельцев из Воложина

19 октября 2011 08:04

Украина все-таки переводит стрелки часов на зимнее время

18 октября 2011 20:28

Опрос. Как минские водители готовятся к зиме?