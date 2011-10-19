Дорогу вокруг заповедника Беловежская пуща откроют в ноябре 2012 года

С туристическим потенциалом Беловежской пущи знакомятся участники инвестиционного форума. Он открылся сегодня в Брестской области.

Руководители предприятий и организаций, бизнесмены, в том числе из Москвы, посетят Национальный парк и туристические комплексы, а также Водный дворец и строящуюся гостиницу в Пружанах.

Не останутся без внимания проекты по созданию придорожного сервиса вдоль трассы вокруг Беловежской пущи. Ее протяженность почти 200 километров и большая часть проходит по территории Каменецкого и Пружанского районов. Ввести в эксплуатацию дорогу вокруг заповедника намечено уже в ноябре,

сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».