Дорогу молодым

Сегодня избран председатель Молодежной палаты при Минском горсовете депутатов. Им стал десятиклассник 2-й гимназии Илья Кушлянский. Сформированы и 5 комиссий, которые будут заниматься вопросами образования, здорового образа жизни, профилактикой правонарушений среди подростков, их досугом, а также развитием волонтерского движения. За каждой комиссией закреплен куратор - депутат Мингорсовета.



Предложения школьников будут рассматриваться на уровне рекомендаций.



Необычный проект "Молодежная палата" стартовал в январе 2008 года. Его цель - приобщить школьников к местному управлению и самоуправлению, выявлять лидеров, предоставить молодежи возможность участвовать в разработке и реализации городских программ. В состав Молодежной палаты вошли 55 минских старшеклассников.