Дорогой Дедушка Мороз: кому белорусы адресуют письма и как выстроена новогодняя логистика

Новости Беларуси. Новогодняя корреспонденция «тяжелеет» с каждым днем. Для того чтобы письма и посылки дошли до адресатов, сотрудники почты и таможни работают оперативнее. Наплыв ощущается и в новом логистическом центре. В предпраздничные дни международных почтовых отправлений стало существенно больше, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Орлов:

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Леша. Поздравляю тебя с Новым годом!

Аккуратными буквами второклассник Леша выводит письмо главному волшебнику зимы. Этот новогодний ритуал мальчик проделывает каждый год. Желания ведь сбываются.

Алексей Орлов:

Получить двух роботов!

Ольга Листратенко, начальник цеха по предоставлению услуг производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:

Ежедневно поступает около ста писем, адресованных не только белорусскому Деду Морозу, но и в Финляндию, Лапландию, в Великий Устюг, а также различным сказочным персонажам.

Конвертов обычно здесь немало, поэтому почту из чудо-ящика к сказочным адресатам отправляют четыре раза в день.

Алеся Притульчик:

Я приехала из Германии.

Ксения Притульчик:

Я – из России.

Алеся Притульчик:

Мы посмотрели, что там есть акция для Деда Мороза и решили выбрать открытки и отправить письмо.

А пока наши герои вкладывают в строки самое заветное, сотрудники почты и таможни трудятся в усиленном режиме. К примеру, в новом логическом центре работа ведется круглосуточно. В предпраздничные дни таможенники выпускают около 120 тысяч международных почтовых отправлений в неделю. Это в 3 раза больше, чем в обычную семидневку.

Сергей Иванов, заместитель начальника по организации таможенного оформления и контроля таможни «Минск-2»:

Таможня предпринимает все необходимые усилия, чтобы каждый адресат, который планировал получить отправления до нового года, это отправление получил.

Выпускать международные отправления здесь будут и под бой курантов, и в первый день 2017 года. Тем временем Дедушке Морозу впору вновь заглянуть в свой почтовый ящик…