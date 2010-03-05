Дорогие рестораны в Беларуси будут свободно устанавливать свои цены

Соответствующий указ подписал Глава государства.

Это правило касается ресторанов, кафе и баров так называемых люкс, высшей и первой наценочных категорий. Работать ресторанам и кафе теперь станет проще.

Общепит высшего класса организовал предприниматель Вадим Прокопьев. Восемь лет он в бизнесе. В этом деле, как говорится, «собаку съел». Вникать приходится и в кулинарные рецепты, и в финансовые тонкости. Говорит, рестораторство – бизнес сложный, окупается долго. Поэтому отмена госрегулирования наценок – кстати. Сегодня у ресторана Вадима — дебют.

Вадим Прокопьев, ресторатор:

Рестораторм невыгодно поднимать цены, что связано со спецификой рынка. Наша культура кушать вне дома находится в самом в зачатке. Поэтому ожидать, что цены в ресторанах взлетят, – значит не понимать, как устроен ресторанный рынок.

Главное опасение по поводу нововведения – цены взлетят. Но у таких заведений, кроме высокой наценочной категории, и своя категория клиентов. А ресторанный бизнес, считает предприниматель, – самая рыночная отрасль. Так что если не государство, то «рука рынка» быстро все отрегулирует. И в конкуренции будет истина.

Валентина Демиденко, консультант отдела организации общественного питания Министерства торговли Республики Беларусь:

Наша работа значительно упростится: не надо будет отслеживать, какие надбавки, какие наценки, проводить каждый день калькуляцию. А ведь это требует больших затрат времени и сил. Упрощается сам порядок ценообразования.

В большинстве точек белорусского общепита все останется по-прежнему. Изменения не затронут социально ориентированные объекты. Речь идет о школьных и студенческих столовых, столовых на предприятиях. В кафе и ресторанах цены и наценки отданы на откуп самим предпринимателям.

Нормы президентского указа касаются исключительно заведений категорий люкс, высшей и первой наценочной – это почти треть национального общепита. В остальных заведениях предел наценки – 70%. Нововведение должно стать стимулом для развития ресторанного бизнеса в Беларуси и еще одним шагом в улучшении бизнес-климата.

Наталья Бреус, Андрей Зарецкий, телекомпания СТВ.