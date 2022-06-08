Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото

Новости Беларуси. Правила безопасного поведения на воде порой оказываются актуальны и на городских улицах. Под раскаты молний некоторые дороги Гродно 8 июня буквально ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной центр гроза принесла проливной дождь и град. Движение по городу было затруднено.

На некоторых участках дорог уровень воды достиг критической отметки для движения легковых автомобилей. Несколько машин стали жертвами ливня.

На улице Лизы Чайкиной от ветра упало дерево. Туда оперативно выбыли спасатели.