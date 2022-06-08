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Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото

08 июня 2022 19:06
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Новости Беларуси. Правила безопасного поведения на воде порой оказываются актуальны и на городских улицах. Под раскаты молний некоторые дороги Гродно 8 июня буквально ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной центр гроза принесла проливной дождь и град. Движение по городу было затруднено.  

Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото-1

Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото-3

На некоторых участках дорог уровень воды достиг критической отметки для движения легковых автомобилей. Несколько машин стали жертвами ливня.  

Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото-6

На улице Лизы Чайкиной от ветра упало дерево. Туда оперативно выбыли спасатели.  

Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото-9

Дороги Гродно буквально ушли под воду. Последствия грозы в 5 фото-11

И пока одни горожане не могут добраться с работы домой по затопленным улицам и делятся видео непогоды в соцсетях, дети, наоборот, радуются большой воде.  

# Наводнение # общество # Фотофакт

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