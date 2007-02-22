"Дорогами памяти, дорогами мужества"

Под таким названием 22 февраля в Минске стартует республиканская акция МВД, приуроченная к 90-летию белорусской милиции.Она начнется с церемонии возложения цветов и венков к памятнику погибшим стражам правопорядка на берегу Свислочи. Затем делегация, в составе которой представители различных управлений органов внутренних дел, отправится по областям Беларуси. Участники акции посетят ветеранов, семьи погибших сотрудников, и от имени главы ведомства вручат памятные сувениры, подарки и юбилейные медали. В столицу участники акции вернутся 28 февраля, а 2 марта в Министерстве внутренних дел примут жен и матерей погибших сотрудников и военнослужащих внутренних войск.