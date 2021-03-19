Дорога памяти на тысячи километров. 21 и 22 марта жертв нацизма будут вспоминать в Хатыни

Новости Беларуси. Траурные церемонии, приуроченные к годовщине хатынской трагедии, в эти дни проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорога памяти растянулась на тысячи километров. Во всех регионах страны к мемориалам несут цветы и венки, в память о погибших зажигают свечи. А 21 и 22 марта жертв нацизма будут вспоминать в Хатыни. В очередную годовщину трагедии сожженной деревни, которая стала символом уничтожения мирного населения, в мемориальном комплексе пройдет народное возложение цветов к Вечному огню.