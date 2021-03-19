Прямой эфир

Дорога памяти на тысячи километров. 21 и 22 марта жертв нацизма будут вспоминать в Хатыни

19 марта 2021 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Траурные церемонии, приуроченные к годовщине хатынской трагедии, в эти дни проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорога памяти на тысячи километров. 21 и 22 марта жертв нацизма будут вспоминать в Хатыни-1

Дорога памяти растянулась на тысячи километров. Во всех регионах страны к мемориалам несут цветы и венки, в память о погибших зажигают свечи. А 21 и 22 марта жертв нацизма будут вспоминать в Хатыни. В очередную годовщину трагедии сожженной деревни, которая стала символом уничтожения мирного населения, в мемориальном комплексе пройдет народное возложение цветов к Вечному огню.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Луцкий: суверенитет и независимость – великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас
19 марта 2021 15:19

Игорь Луцкий: суверенитет и независимость – великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас

Благодарность Президента объявлена мэру Минска, министру экономики и представителям других госорганов
19 марта 2021 14:49

Благодарность Президента объявлена мэру Минска, министру экономики и представителям других госорганов

В Слуцке от коронавируса привили уже более 200 человек. Что говорят врачи?
19 марта 2021 14:46

В Слуцке от коронавируса привили уже более 200 человек. Что говорят врачи?