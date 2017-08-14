Дорога на МТЗ: учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студотряда
Новости Беларуси. Молодежь – за станком. Учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студенческого отряда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята в течение месяца будут работать токарями и фрезеровщиками на тракторном заводе. Коллектив предприятия стал больше сразу на 11 человек.
Денис Коробов, студент Минского государственного машиностроительного колледжа:
Мы проходили здесь практику. И чтобы набраться больше опыта для дальнейшей работы. Это и заработок, и опыт.
Кирилл Птушка, начальник механического цеха № 5 Минского тракторного завода:
Для Минского тракторного завода польза будет в дальнейшем в становлении их как молодых специалистов. Я думаю, что это правильный шаг с их стороны, потому что в жизни ничего просто не бывает, всего нужно добиваться самим.
Сергей Сидорович, специалист по работе с молодежью Минского тракторного завода:
В прошлом году предприятие впервые брало студенческие отряды к себе и решило в этом году повторить такую традицию. Сегодня здесь зарождалась новая традиция по передаче знамени предыдущего студотряда.
Студотрядовское движение с каждым годом становится все более популярным у молодежи. Уже в конце месяца ребята получат заслуженную заработную плату. Сумма зависит от количества проделанной работы. Но главное для студентов – практика и опыт, который можно получить во время каникул.