Дорога на МТЗ: учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студотряда

Ребята в течение месяца будут работать токарями и фрезеровщиками на тракторном заводе. Коллектив предприятия стал больше сразу на 11 человек.

Денис Коробов, студент Минского государственного машиностроительного колледжа: Мы проходили здесь практику. И чтобы набраться больше опыта для дальнейшей работы. Это и заработок, и опыт.

Кирилл Птушка, начальник механического цеха № 5 Минского тракторного завода: Для Минского тракторного завода польза будет в дальнейшем в становлении их как молодых специалистов. Я думаю, что это правильный шаг с их стороны, потому что в жизни ничего просто не бывает, всего нужно добиваться самим.

Сергей Сидорович, специалист по работе с молодежью Минского тракторного завода:

В прошлом году предприятие впервые брало студенческие отряды к себе и решило в этом году повторить такую традицию. Сегодня здесь зарождалась новая традиция по передаче знамени предыдущего студотряда.

Студотрядовское движение с каждым годом становится все более популярным у молодежи. Уже в конце месяца ребята получат заслуженную заработную плату. Сумма зависит от количества проделанной работы. Но главное для студентов – практика и опыт, который можно получить во время каникул.