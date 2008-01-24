Дорога к знаниям у ребят из отдаленных деревень Гродненской области не проста

Чтобы добраться до школы, приходится преодолевать не один километр пешком по лесу. А зимой такая дорога для детей - настоящее испытание.

Обеспокоенные родители с просьбой о помощи, куда только не обращались. И к директору школы, и даже в районо жалобу отправили. Однако, прошел год, а дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Чтобы меньше волноваться за детей, пришлось даже мобильные телефоны каждому покупать.

Решить проблему, как оказалось, совсем не сложно. И специальные школьные автобусы, и транспорт сельхозпредприятий в агрогородке имелись. Просто их маршрут был неудачно составлен.

Местные власти корректировали маршрут больше года. Намного меньше времени понадобилось сотрудникам госконтроля. После проверки, возможность комфортно доехать до школы появилась у всех детей окрестных деревень. Сегодня, вопрос с подвозом школьников в Лунно уже больше не стоит. Однако, подобные факты имеются практически в каждом районе.

Пока Комитетом госконтроля проверены только 6 районов области. Однако, чтобы держать руку на пульсе, создана специальная горячая линия. Все звонки, на которую будут тщательно проверятся. А за нарушения, виновные будут строго наказываться.

