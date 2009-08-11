Допуск к работе получили 57 столичных школ

Ещё 216, а это 86% от общего числа пока не вызывают нареканий у экспертов.

При выдаче заключений эксперты в первую очередь обращают внимание на санитарно-техническое состояние классов, столовых и спортзалов. На контроле – состояние пожарной безопасности и качество воды.

– Комиссия межведомственная и серьёзная. Она состоит из специалистов гигиены и эпидемиологии, пожарных, районной администрации. Конечно, при осмотре этой комиссии очень детально подводятся итоги. Вся школа осматривается от подвала до чердака, – сказал председатель Комитета по образованию Минского горисполкома Владимир ЩЕРБО.

До 31 августа получить допуск к работе обязаны все школы столицы. Кстати, в наступающем учебном году свои двери распахнут два новых общеобразовательных учебных заведения – в микрорайонах «Сухарево» и «Брилевичи».