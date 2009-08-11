Прямой эфир

Допуск к работе получили 57 столичных школ

11 августа 2009 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ещё 216, а это 86% от общего числа пока не вызывают нареканий у экспертов.

При выдаче заключений эксперты в первую очередь обращают внимание на санитарно-техническое состояние классов, столовых и спортзалов. На контроле – состояние пожарной безопасности и качество воды.

– Комиссия межведомственная и серьёзная. Она состоит из специалистов гигиены и эпидемиологии, пожарных, районной администрации. Конечно, при осмотре этой комиссии очень детально подводятся итоги. Вся школа осматривается от подвала до чердака, – сказал председатель Комитета по образованию Минского горисполкома Владимир ЩЕРБО.

До 31 августа получить допуск к работе обязаны все школы столицы. Кстати, в наступающем учебном году свои двери распахнут два новых общеобразовательных учебных заведения – в микрорайонах «Сухарево» и «Брилевичи».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 августа 2009 08:01

Минск встречает участников международного веломарафон «Париж – Москва»

10 августа 2009 15:28

Преподаватель собрала у детей деньги и погасила 52 млн. задолженности по кредитам

10 августа 2009 14:47

Снос жилых домов в Минске привел к потере миллиарда рублей