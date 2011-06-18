Дополнительный скорый поезд свяжет Минск и Витебск во время «Славянского базара»

Скорый поезд, выведенный на рейс специально на время проведения фестиваля искусств, будет курсировать между двумя городами ежедневно, сообщает газета «Рэспублика».

Первый рейс отправится в культурную столицу Беларуси накануне праздничных мероприятий, 6 июля. Пользоваться поездом можно будет до 16 июля. Время следования в пути – 3,5 часа.

На Белорусской железной дороге также позаботились и о том, чтобы зрители из Минска не опаздывали на концерты. По специально составленному расписанию состав будет приходить до начала мероприятия, а после его окончания пассажиры смогут уехать обратно в Минск.

Состав будет отправляться со станции «Минск-Пассажирский» в 12.40, а пребывать в Витебск в 16.50. Время отправления из Витебска – 1.10, прибытие в Минск – в 5.48.