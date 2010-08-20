Дополнительный час по английскому языку введут в белорусских школах

Белорусские школьники станут изучать иностранный язык более углубленно. Дополнительный час для этого предмета появится уже в нынешнем учебном году. Нововведение коснется учащихся с 3 по 11 классы. Причем теперь для более эффективного усвоения класс разделят не на две подгруппы, как раньше, а на три. Акцент при изучении языка будет сделан не на грамматику, а на пополнение словарного запаса и обучение разговорной речи. Через два года планируется ввести обязательный экзамен по иностранному языку.