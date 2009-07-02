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Дополнительные поезда будут пущены в праздничные дни

02 июля 2009 08:43
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Это самые востребованные направления — из Минска в Гомель и Брест.

Перевозить пассажиров в праздники будут и дополнительные электрички Минск — Олехновичи и Минск —Талька.

# общество

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