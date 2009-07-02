Дополнительные поезда будут пущены в праздничные дни

Перевозить пассажиров в праздники будут и дополнительные электрички Минск — Олехновичи и Минск —Талька.
Пассажиры — ветераны Великой Отечественной — те, кто в первые дни войны защищал западные рубежи Советского союза, и кто участвовал в операции «Багратион».
Со всего СНГ в Минск приедут делегации Постов Памяти.
У главной песни страны — своя история. Текст начинался словами «Мы – беларусы» и был написан сразу после войны.
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