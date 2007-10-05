Дополнен перечень документов для медицинского освидетельствования водителей

Перечень документов, необходимых для медицинского освидетельствования водителей с 6 октября вновь пополнится двумя цветными фотографиями размеров 3*4.

Ежемесячно комиссию только в 24-й "водительской" поликлинике проходят около 10 тысяч человек. Леонид Алексеевич к миру автомобилистов причастен без малого полвека: все обязательные осмотры проходит, к изменениям также относится спокойно: надо, значит надо.

У 24й "водительской" поликлиники адрес хоть и новый, но проблемы старые. Поток желающих пройти медицинскую комиссию многократно превышает все мыслимые и немыслимые врачебные возможности. В августе, когда в автошколах наблюдался особый ажиотаж, врачи только за месяц освидетельствовали более 10 тысяч страждущих.

Перечень документов, необходимых для освидетельствования меняется с завидной регулярностью: 2 года назад отменили обязательные цветные фотографии - документы стали обезличенны, посыпались нарекания, как со стороны ГАИ, так и со стороны медиков - работать с таким документопотоком было очень сложно.

Паспорт, выписка из поликлиники, справка из психо-неврологического диспансера, заключение женской консультации, чек об оплате. С 6 октября такой обезличенный набор документов 24й поликлиникой приниматься не будет. 2 цветные фотографии размером 3*4 станут обязательным условием для получения зеленого света в мир автомобилистов.

К чести водителей, все новшества всегда воспринимаются спокойно: вот и на этот раз врачи надеются "приучить" пациентов к обновленному перечню за неделю, две. Пока же рекомендуют водителям: прежде чем ехать на медкомиссию, перезвонить в поликлинику, поинтересоваться - а не ввели ли ещё какие-нибудь дополнительные требования.

