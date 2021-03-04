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Донести атмосферу, которая царила. Об итогах ВНС жителям Логойского района рассказала делегат Галина Белая

04 марта 2021 14:50
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Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания продолжают встречи в рабочих коллективах. Об итогах масштабного форума коллегам рассказала Галина Белая, заместитель директора Плещеницкой школы-училища олимпийского резерва, делегат от Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также она встретилась с педагогами местных школ и работниками приборостроительного завода.   

Донести атмосферу, которая царила. Об итогах ВНС жителям Логойского района рассказала делегат Галина Белая-1

Экономическое развитие регионов, благоустройство небольших населенных пунктов – это то, что волнует жителей. Педагог работает с молодежью, поэтому важным остается патриотическое воспитание.

Донести атмосферу, которая царила. Об итогах ВНС жителям Логойского района рассказала делегат Галина Белая-4

Галина Белая, заместитель директора Плещеницкой государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Первоначально встретилась с коллективом нашего училища. Далее выходила в коллективы плещеницких средних школ. Встреча у нас была с коллективом завода «Кобальт».  

Первое, что хотелось донести людям – то настроение и ту атмосферу, которая царила на форуме. Когда я прихожу к людям с хорошим настроением и с позитивом, люди отвечают мне тем же.  

В планах, конечно же, примерно один раз в неделю я хотела бы выйти в большие организации, которые находятся у нас, в Плещеницах. Это «Плещеницлес», это автопарк, это ДРСУ № 165. 

Донести атмосферу, которая царила. Об итогах ВНС жителям Логойского района рассказала делегат Галина Белая-7

Кстати, на Всебелорусском народном собрании Логойский район представляли семь делегатов. Они посещают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, социальные учреждения.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Галина Белая # Фотофакт

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