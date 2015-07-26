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«Донабор» на дневную бюджетную форму обучения в вузы проводится в Беларуси

26 июля 2015 10:56
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Новости Беларуси. Второй шанс. Абитуриенты, которые не прошли на бюджетные места в вузах при основном наборе, смогут попытаться сделать это еще раз. 26-27 июля и во вторник, 28 июля, некоторые учреждения проводят так называемый «донабор» на дневную бюджетную форму обучения.

По несколько мест осталось в Витебском технологическом университете, Гомельском техническом имени Сухого, в сельскохозяйственной академии, Могилевском госуниверситете имени Кулешова и в нескольких других вузах.

Информация о наличии вакансий на специальности размещена на сайтах учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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