«Донабор» на дневную бюджетную форму обучения в вузы проводится в Беларуси

Новости Беларуси. Второй шанс. Абитуриенты, которые не прошли на бюджетные места в вузах при основном наборе, смогут попытаться сделать это еще раз. 26-27 июля и во вторник, 28 июля, некоторые учреждения проводят так называемый «донабор» на дневную бюджетную форму обучения.

По несколько мест осталось в Витебском технологическом университете, Гомельском техническом имени Сухого, в сельскохозяйственной академии, Могилевском госуниверситете имени Кулешова и в нескольких других вузах.

Информация о наличии вакансий на специальности размещена на сайтах учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.