Домов-старожилов в Беларуси станет меньше

В ближайшие пять лет в стране планируется удвоить объемы капитального ремонта жилья. А сроки проведения строительных работ сократить, при этом не забывая о качестве. Во Фрунзенском районе столицы в нынешнем году на капитальном ремонте сорок домов-пенсионеров. Но в ближайшее годы здесь планируют обновить почти все пятиэтажки. Слишком очевиден эффект от такой модернизации.



Всего в минувшем году в столице отремонтировали почти 600 тысяч квадратов жилья. Истратили более 300-т миллиардов рублей. В нынешнем эти объемы планируют увеличить. Причем, особое внимание уделят хрущевкам. Их обновят и облагородят мансардами. Надстройки дадут возможность улучшить жилищные условия тем, кто нуждался в расширении жилплощади. А часть таких этажей предложат под жилье для коммунальщиков. Это выгоднее ,чем снос.



Деньги на обновление жилья , в основном, бюджетные. Отчисления населения – лишь часть необходимых расходов. Причем суммы указанные в жировках идут не на ремонт определенного дома, а в общий котел. Очередь же на капремонт – исходя из возраста и износа зданий. А вот сроки и качество работ по новому закону о жилищно-коммунальном хозяйстве теперь определит трехсторонний договор –подрядчик, заказчик, жилец.