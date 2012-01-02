Домик Деда Мороза в парке Горького в Минске будет открыт до Рождества

Новости Беларуси, Минск. В Центральный детский парк столицы по традиции приезжают Дед Мороз и Снегурочка. В резном домике на берегу Свислочи они общаются с ребятами и раздают подарки.

В его сказочном царстве все по расписанию. Уже с десяти утра домик Деда Мороза открыт для посетителей. И хоть холод Морозу товарищ, все же дедушка решил утеплиться: печка, сапоги и борода, которую, кстати, постоянно проверяют на прочность.

Дед Мороз:

Верят в меня, верят. Но очень маленькие иногда боятся: ой, Дедушка Мороз, с такой большой бородой!

Те, кто не заглянул на огонек реально, направили виртуальные послания. На столе — сотни писем со всей Беларуси. Причем, у героев этого времени современные пожелания.

Растопить холодное сердце Деда Мороза не просто. Вход идут танцы, песни и стихи. Взамен — похвала и подарки.

А в кафе — кулинарная проза. Оливье и мандаринам на второй день нового года белорусы предпочитают эксклюзив. В этом кафе даже составили специальное зимнее меню: ризотто с говядиной, глинтвейн и хит праздника — мороженое-фламбе. Яркая подача только разжигает аппетит.

Сергей Сузанович, повар кафе Минска:

На сам Новый год люди заказывали достаточно плотные, калорийные блюда, чтобы встретить праздник сытыми, а сегодня больше акцент делают на супчики и десерты.

Любители же активного отдыха ставку сделали на спорт. Массовое катание на коньках — конек праздничного отдыха. Этой классике зимнего жанра не мешает даже слабый минус. На холодном льду — горячие танцы. Причем, как для профессионалов, так и для любителей.

Часовой сеанс с перерывом в 20 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы получить заряд бодрости. Для тех, кто пока только задумывается о сальто и тулупах — профессиональные мастер-классы от тренеров.

Уже завтра выходные сменят рабочие будни. О празднике напомнит иллюминация и домик Деда Мороза, который будет открыт до православного Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.