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«Дом не ремонтировался с 1967 года». Какие объекты реконструируют в Минской области в 2021 году?

03 ноября 2021 19:53
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минской области отремонтируют около 400 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего домов обновили в Минском, Червенском, Клецком и Борисовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как работы проходят в Смолевичском районе, узнала Анна Куртасова.

«Дом не ремонтировался с 1967 года». Какие объекты реконструируют в Минской области в 2021 году?-1

Анна Куртасова, корреспондент:
В Смолевичском районе активно ведут капитальный ремонт домов. Только в этом году в планах модернизировать свыше 10 тысяч квадратных метров жилья. Это 12 многоэтажек.

«Дом не ремонтировался с 1967 года». Какие объекты реконструируют в Минской области в 2021 году?-4

Спальный район города Смолевичи. Улица Жодинская, 22. В июле этот 3-этажный дом ввели в эксплуатацию после капремонта. Дом небольшой – всего 24 квартиры. Ему больше 50 лет. До этого масштабного ремонта не было.

«Дом не ремонтировался с 1967 года». Какие объекты реконструируют в Минской области в 2021 году?-7

Здесь обновили кровлю, фасад, теплопункт, а также опорные части вентиляционных шахт. В квартирах заменили стояки водоснабжения, в тамбурах – оконные и дверные блоки, балконные плиты. Отремонтировали лоджии и крыльцо.

Подробности в видеоматериале.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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