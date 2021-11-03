«Дом не ремонтировался с 1967 года». Какие объекты реконструируют в Минской области в 2021 году?

Новости Беларуси. В 2021 году в Минской области отремонтируют около 400 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего домов обновили в Минском, Червенском, Клецком и Борисовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как работы проходят в Смолевичском районе, узнала Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

В Смолевичском районе активно ведут капитальный ремонт домов. Только в этом году в планах модернизировать свыше 10 тысяч квадратных метров жилья. Это 12 многоэтажек.

Спальный район города Смолевичи. Улица Жодинская, 22. В июле этот 3-этажный дом ввели в эксплуатацию после капремонта. Дом небольшой – всего 24 квартиры. Ему больше 50 лет. До этого масштабного ремонта не было.