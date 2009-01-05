Дом-музей Ваньковичей отмечает юбилей

Памятнику архитектуры классицизма и мемориальному объекту истории нашей культуры исполнилось 25 лет. Здание построено в конце 18-го века и принадлежало брату известного художника Валентия Ваньковича. В свое время здесь бывали Чеслав Манюшко, Ян Дамель, играл Кароль Липиньски. В Доме Ваньковичей воссоздан быт начала 19-го века, обстановка типичной помещичьей усадьбы с кабинетами, гостиными и портретными галереями. В нескольких залах размещена уникальная коллекция усадебного портрета 17-го, 18-го и 19-го веков. Здесь также экспонируются архивные документы, фотографии, подлинные произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, проходят вечера романсов и камерной музыки. Сейчас отстроен только главный дом усадьбы. В планах реставрации – восстановление двух флигелей и ограды всего участка поместья.