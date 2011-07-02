Дом-интернат для ветеранов войны «Васильевка» не уступает лучшим здравницам страны

В Гомельском районе вот уже пять лет функционирует уникальный социальный объект.

Григорий Львович в прошлом — директор школы. Любимые дисциплины — история и философия. Все жизненные решения принимает взвешено. Вот и к идее переезда в дом-интернат на 85-м году жизни решился осознано. Теперь его собственные апартаменты — небольшая, но уютная комнатка с отдельным санузлом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новый корпус постояльцы начнут заселять уже на днях. Но Григорий Львович, хоть и провёл в «Васильевке» всего пару недель, и от старого то под впечатлением.

«Васильевка», до того как стать интернатом, была санаторием. Лечебную базу здесь сохранили полностью. Есть и скважины с минеральной водой, и уникальная туевая роща.

Людмила Бражинская, старшая медсестра дома-интерната «Васильевка»:

У нас и водолечебница своя, и физиотерапия, и теплолечение, и спелеотерапия, и ЛФК — замечательный зал с тренажёрами.

Кстати, среди обитателей «Васильевки» не только ветераны и пенсионеры — в этой большой семье есть и свои дети. Несколько десятков ребят в возрасте от 18 лет обрели здесь свой второй дом. Предметы интерьера, фотографии и даже великолепные клумбы на территории интерната — это их рук дело. А кроме того, концерны и дискотеки, фестивали и встречи с друзьями со всего мира. «Васильевка» живёт необычайно полной жизнью.

Все 160 жителей «Васильевки» плюс персонал учреждения — это одна большая семья. Здесь есть и свои герои, и свои проказники, но все они одинаково нужны друг другу.

Валентина Дроздова директор дома-интерната «Васильевка»:

Душевное тепло необходимо людям, общение друг с другом, какие-то развлечения, какие-то мероприятия, которые бы объединяли их.