Дом для сирот

Расположенный на территории школы-интерната, он рассчитан на проживание в нем шести подростков. Планируется, что это будут группы из девушек и юношей старших классов, которые поочередно, на протяжении нескольких месяцев будут вести почти самостоятельный образ жизни.
Ребята станут сами готовить, убирать, вести хозяйство на приусадебном участке. За преподавателями остаются только контролирующие и корректирующие функции.
Подобный опыт взят из практики Красногородской школы-интерната в Псковской области, где реализуется аналогичный проект.