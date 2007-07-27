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Дом для сирот

27 июля 2007 08:05
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В Сенненском районе Витебской области создается экспериментальный дом по социальной адаптации детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Расположенный на территории школы-интерната, он рассчитан на проживание в нем шести подростков. Планируется, что это будут группы из девушек и юношей старших классов, которые поочередно, на протяжении нескольких месяцев будут вести почти самостоятельный образ жизни.
Ребята станут сами готовить, убирать, вести хозяйство на приусадебном участке. За преподавателями остаются только контролирующие и корректирующие функции.
Подобный опыт взят из практики Красногородской школы-интерната в Псковской области, где реализуется аналогичный проект.

# общество

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