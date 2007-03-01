Дом будущего в Бельгии стал реальностью

Продумано все до мелочей, все для максимального комфорта жильцов.

"Интеллектуальная" кухня отслеживает энергопотребление бытовых приборов. Это позволяет свести расходы электроэнергии к минимуму. По вкусу хозяйке придется помощь "телевизионного" повара. На электронном экране можно просмотреть содержимое хозяйственной сумки, а из имеющихся продуктов виртуальный кулинар подскажет всевозможные рецепты. Без особых проблем можно проверить качество воды, а также потребление газа и электричества в доме.

Особое место в "Доме будущего" отведено поддержанию здорового микроклимата в помещении. В каждой комнате имеется кондиционер с ионизатором воздуха. С его помощью поддерживается необходимый уровень влажности. Кроме экономии энергии, "Дом будущего" экономит и время проживающих. Так, интеллектуалы могут совместить принятие душа и просмотр последних новостей. В ванной расположено специальное зеркало, на котором отображается информация. Дом оснащен также новейшими камерами наблюдения. Они установлены в каждой комнате.



Отдохнуть от будничной суеты поможет массажное кресло. В нем можно не только работать, читать, смотреть телевизор, но и одновременно получать качественный массаж. Для того чтобы полностью расслабиться, потребуется не более 15 минут. А заряд бодрости останется на весь день.