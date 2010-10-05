Должников по кредитам будут выселять банки

Палата представителей этой осенью рассмотрит проект нового Жилищного кодекса. Новшества касаются ипотеки. Если платежи по кредиту просрочены более трех раз за год, то должника после судебного разбирательства сможет выселить банк. В новой редакции определен и порядок перевода жилых помещений в нежилые и наоборот.

Говорят, что Жилищный кодекс образца 99-го года уже изжил себя. Поэтому, как только в апреле новый проект документа поступил в Палату представителей, здесь сразу же началась кропотливая и напряженная работа. Хотя вместе с разработчиками депутаты трудились над новой редакцией несколько лет. Этот документ называют самым ожидаемым. Ведь он в большинстве своем расставит все точки над «и» в квартирных вопросах.

По объему новая редакция Жилищного кодекса в три раза больше предыдущего. Плюс к этому — папка размером с книгу. В ней — предложения и замечания — их больше полутысячи. Но законопроект готов к обсуждению парламентариями в первом чтении этой осенью. Новшества касаются, например, ипотеки. Банки получат «законную дубинку». Если платежи по кредиту просрочены более трех раз за год, то должника после судебного разбирательства можно будет выселить. Мера крайняя, но нужная.

Галина Полянская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Большее количество банков будет выдавать кредиты по ипотекам. Будет конкуренции — и процентной ставки, и во всем. Не так много людей готовы выступать поручителями по кредитам. Оживление ипотеки,ипотечного кредитования оживит и жилищное строительство.

Многое новый кодекс упрощает. Например, легче станет превратить квартиру на первом этаже дома в офис или магазин. Раньше так можно сделать было только с непригодными для жизни помещениями. Усилили и право собственности. С совершеннолетними экс-родственниками теперь можно расстаться запросто.

Владимир Дмитрук, заведующий отделом постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В этом проекте Жилищного кодекса предусмотрена возможность выселить бывших членов семьи, которые не имеют права собственности в этом жилом помещении. Можно будет выселить и членов семьи, которые ведут асоциальный образ жизни.

Пожалуй, больше всего внимания уделено злостным неплательщикам за коммунальные услуги. Белорусскому ЖКХ они задолжали больше 30 миллиардов рублей. Поэтому относиться к должникам станут жестче, независимо от того, приватизирована квартира или нет. Правда, «уговаривать» расплатиться по-хорошему будут долго.

Разработчики нового ЖК говорят, что прописанные нормы «идут от жизни». Их бурное обсуждение предстоит парламенту и общественности в нынешнюю осень.

Наталья Бреус, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.