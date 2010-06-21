Должники по оплате коммунальных услуг с 6-месячным стажем попрощаются со своими квартирами

На вопросы программы «Большой город» отвечает генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Владимир Реентович: В Минске сейчас насчитывается 3000 злостных неплательщиков. В этот «черный список» входят граждане, задолженность которых по выплатам коммунальных платежей начисляется более 6 месяцев.

Сегодня задолженность, текущую до 3 месяцев, имеют 28 тысяч квартир. Взыскать с них задолженность сложнее, поскольку им можно сделать лишь предупреждение о возможности отключения коммунальных услуг. Размер пени составляет 0,5% за день просрочки.

Екатерина Забенько: Сегодня должников по оплате коммунальных услуг могут выселить только из неприватизированной квартиры. По новому Жилищному Кодексу будут выселять также из частных квартир. Каким образом реализуется эта процедура?

Владимир Реентович: Если задолженность по оплате коммунальных услуг начислена за 6 месяцев, мы имеем право подать иск в суд на выселение. Обмен на квартиру меньшей площади происходит по решению суда. Так, в 2009 году таким образом было освобождено 40 квартир, а в 2010 году, за первые пять месяцев, выселено уже восемь неплательщиков за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Истории конкретных злостных граждан-неплательщиков читайте здесь.