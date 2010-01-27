Должникам грозит уголовная ответственность

С такой инициативой выступило Министерство юстиции Беларуси.

В 2009 году из двух миллионов исполнительных документов по каждому десятому долги не возвращены. В результате государственная казна лишилась 44 миллиардов рублей.

Нерадивые граждане умышлено скрывают имущество и доходы. Уголовная ответственность, как мера, скорее всего не будет связана с лишением свободы.

Современная «долговая яма» — это ограничение на выезд за границу, запрет на регистрацию транспорта и права на охоту.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:

— Если гражданин вместо того, чтобы возместить ущерб либо вернуть деньги, которые одолжил, начинает скрываться, переписывать на родственников все свое имущество, не работает, то мы вынуждены предпринять максимальные меры для защиты прав потерпевших граждан.