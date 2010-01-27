Прямой эфир

Должникам грозит уголовная ответственность

27 января 2010 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С такой инициативой выступило Министерство юстиции Беларуси.

В 2009 году из двух миллионов исполнительных документов по каждому десятому долги не возвращены. В результате государственная казна лишилась 44 миллиардов рублей.

Нерадивые граждане умышлено скрывают имущество и доходы. Уголовная ответственность, как мера, скорее всего не будет связана с лишением свободы.

Современная «долговая яма» — это ограничение на выезд за границу, запрет на регистрацию транспорта и права на охоту.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:
— Если гражданин вместо того, чтобы возместить ущерб либо вернуть деньги, которые одолжил, начинает скрываться, переписывать на родственников все свое имущество, не работает, то мы вынуждены предпринять максимальные меры для защиты прав потерпевших граждан.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 января 2010 15:43

Российский коммерческий ВУЗ более пяти лет учил студентов без лицензии

27 января 2010 14:09

В Забайкалье могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за 40 тысяч голодных антилоп

27 января 2010 14:08

Индийских заключенных будут досрочно отпускать на свободу за успехи в йоге