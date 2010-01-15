Должник из Томска предложил приставам арестовать котенка

Житель области не заплативший штраф, зная о случае в Кузбассе, где судебные приставы арестовали породистого котенка, предложил в погашение штрафа своего Барсика.

Ранее, в Кемеровской области супружеская чета задолжала за жилищно-коммунальные услуги 15 тысяч рублей. По решению суда в начале декабря приставы описали в счет погашения долга котенка породы сфинкс по кличке Лексус, телевизор, музыкальный центр и DVD-плеер. Арестованного питомца оставили на ответственное хранение хозяевам. Предварительная оценка котенка составила тысячу рублей. Не пожелав расставаться с Лексусом, хозяева погасили долг и арест с котенка был снят.

– Зная об этой истории, житель села Зырянское, не оплативший вынесенный сотрудниками ГИБДД штраф, предложил своего Барсика. Но это совершенно обычный котенок. Его, конечно, не арестовали, – сказал Представитель пресс-службы УФССП по Томской области. Он добавил, что долг будет взыскан иным способом, пишет «Газета.Ru».