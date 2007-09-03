Долгая дорога за знаниями

Ученики Черниковщинской школы, что всего в 30 километрах от Минска, на занятия вынуждены ходить пешком.

И все бы ничего, если бы путь не занимал полтора часа туда и еще столько же обратно. Мост, который бы мог сократить дорогу размыло, а график движения автобуса не знает никто.

Сегодня школьниц из поселка подвез отец одной из девочек. Но в прошлом они бывало, что они ходили в школу и обратно пешком. Напрямик - 1,5 километра. А с тех пор как размыло мостик, надо идти 5 километров в обход.

У Черниковщинской сельской школы своего транспорта нет. А необходимость в нем колоссальная. Из 82 учеников, около половины нужно подвозить. Иногда это делает колхозный, иногда рейсовый автобус. Если уроки заканчиваются раньше, дети из соседних сел ждут на остановке часы.

Директор школы Тамара Ивановна надеется, что их проблему поймут в агрокомбинате "Дзержинский", к которому недавно присоединили хозяйство их поселка. А пока вся надежда на стабильную работу единственного колхозного автобуса и крепкое здоровье его шофера.

