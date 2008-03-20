Доходы должны быть прозрачными, а налоги - понятными

Представители Министерства по налогам и сборам давали консультации налогоплательщикам. Сегодня их можно было встретить во всех налоговых инспекциях столицы. Такой "аттракцион невиданного откровения" хоть и проводится впервые, но со временем должен стать традиционным. В последнее время налоговики с удовольствием отмечают: белорусы в финансовом законодательстве разбираться стали лучше. А такого рода встречи - как экзамен и для тех, кто налоги платит, и для тех, кто их собирает.