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Доходы должны быть прозрачными, а налоги - понятными

20 марта 2008 17:37
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Представители Министерства по налогам и сборам давали консультации налогоплательщикам. Сегодня их можно было встретить во всех налоговых инспекциях столицы. Такой "аттракцион невиданного откровения" хоть и проводится впервые, но со временем должен стать традиционным. В последнее время налоговики с удовольствием отмечают: белорусы в финансовом законодательстве разбираться стали лучше. А такого рода встречи - как экзамен и для тех, кто налоги платит, и для тех, кто их собирает.
# общество

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