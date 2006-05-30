Дог, терьер, овчарка, такса и другие...

4 июня в Минске пройдет шестая кинологическая выставка "Мини-дог-2006". Участие в ней примут более 500 собак.

В рамках смотра пройдут республиканская универсальная выставка собак всех пород и экстерьерные ринги.

Одним из главных событий мероприятия станет открытый чемпионат Беларуси по аджилити (прохождению на время определенных спортивных снарядов). На участие в соревновании уже подано более 50 заявок от владельцев собак из Беларуси и России.

Специальными гостями выставки станут воспитанники детских домов Минска. Для них подготовлена развлекательная программа. Ребята смогут поучаствовать в эстафетах, кинологических викторинах, конкурсе детского рисунка и выиграть памятные подарки и сувениры.