Дочь советского маршала Рокоссовского приехала в Беларусь

Cо знакомства с Гродно начала свою поездку по Беларуси группа бывших малолетних узников фашистских лагерей. В областном центре гости из России, среди которых дочь знаменитого маршала Надежда Константиновна Рокоссовская, встретились с участниками Гродненской региональной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей, возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.

Сегодня гостей встречает Лида, где для них организована встреча с местными ветеранами. В программе визита также знакомство с белорусской столицей, возложение цветов к Вечному огню на площади Победы, общение с членами Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма. После этого россияне отправятся в Могилев и Кричев, пишет «Р».