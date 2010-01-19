Дочь президента Казахстана купила виллу в Женеве за $45 миллионов

Динара Кулибаева купила самый дорогой особняк на берегу Женевского озера.

Как сообщает «Наша газета», участок земли площадью 7960 кв. метров, на котором расположены три наземные постройки и две подземные конструкции, был куплен за в 74,7 миллионов франков ($45 млн).

Дом был продан российским бизнесменом Рустамом Аксененко. В 2005 он купил этот участок за 19 миллионов франков.

Журнал Forbes в 2007 году включил Динару Кулибаеву в рейтинг самых влиятельных людей мира, по подсчетам журнала, капитал ее достигал приблизительно $2,1 млдр. Кулибаева занимается благотворительностью и возглавляет Фонд образования Нурсултана Назарбаева. Она замужем за Тимуром Кулибаевым, крупным предпринимателем, главой KazEnergy и председателем Федерации бокса республики.