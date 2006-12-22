Добровольное пожарное общество Беларуси проводит очередной съезд

На 10-ом съезде подведут итоги работы в текущем году и утвердят программу развития организации до 2011 года.

Также участникам предстоит принять устав, избрать Республиканский Совет и Президиум. Как уже сообщалось, в уходящем году подписан указ о создании республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество". Такое преобразование позволит полнее использовать в интересах всего белорусского общества потенциал объединения.

И сегодня же в Колодищах под Минском будет открыто здание пожарной аварийно-спасательной части. Отметим, что за последние годы введен в строй целый ряд специальных зданий в различных регионах страны. Новый объект включает в себя кроме пожарной части, научно-практический центр Минского областного управления МЧС с лабораториями, в том числе единственной в республике по испытанию пожарных рукавов. К сдаче подготовлено также общежитие для сотрудников спасательного подразделения. Планируется, что в церемонии открытия примет участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев.

