Прямой эфир

Добросовестный и самоотверженный труд наших людей - важнейший ресурс страны

04 декабря 2006 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на церемонии вручения государственных наград.

Ордена и медали из рук Президента получили  55 белорусов:  работники Белорусского металлургического завода, Минского производственного объединения вычислительной техники, дорожные строители, руководители и специалисты передовых агропромышленных предприятий.  Награждены также военные, педагоги и деятели культуры. Всем удостоенным  госнаград глава государства пожелал не останавливаться на достигнутом, и чтобы эти высокие награды были не последними в их трудовой биографии.

Большая группа награжденных - люди в форме. Вручая награды представителям вооруженных сил страны, Александр Лукашенко подчеркнул, что и в мирное время есть место подвигу. В этой связи Президент наградил орденом "За личное мужество" военного летчика Константина Яборова, благодаря профессионализму и выдержке которого была предотвращена авиационная катастрофа. Ответственное отношение к делу и глубочайший патриотизм - эти  качества награжденных  Президент особо подчеркнул в ходе церемонии.  Орденами, медалями и Благодарностью Президента также отмечены депутаты Палаты представителей Национального собрания.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 декабря 2006 12:03

Команда БГУ вышла в финал мирового первенства по программированию среди студентов

04 декабря 2006 12:03

Тайну Вселенной раскроет гигантская чаша

04 декабря 2006 09:20

Видеокамеры помогут поддерживать порядок в стране