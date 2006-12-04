Добросовестный и самоотверженный труд наших людей - важнейший ресурс страны

Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на церемонии вручения государственных наград.

Ордена и медали из рук Президента получили 55 белорусов: работники Белорусского металлургического завода, Минского производственного объединения вычислительной техники, дорожные строители, руководители и специалисты передовых агропромышленных предприятий. Награждены также военные, педагоги и деятели культуры. Всем удостоенным госнаград глава государства пожелал не останавливаться на достигнутом, и чтобы эти высокие награды были не последними в их трудовой биографии.

Большая группа награжденных - люди в форме. Вручая награды представителям вооруженных сил страны, Александр Лукашенко подчеркнул, что и в мирное время есть место подвигу. В этой связи Президент наградил орденом "За личное мужество" военного летчика Константина Яборова, благодаря профессионализму и выдержке которого была предотвращена авиационная катастрофа. Ответственное отношение к делу и глубочайший патриотизм - эти качества награжденных Президент особо подчеркнул в ходе церемонии. Орденами, медалями и Благодарностью Президента также отмечены депутаты Палаты представителей Национального собрания.