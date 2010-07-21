Добролюбов: Никогда не называйте себя художником. Это неприлично

Не стало известного белорусского кинорежиссера, народного артиста БССР, профессора Игоря Добролюбова. Ему было 76. Добролюбова одинаково любили и зрители и критики, сам же режиссёр всегда повторял одну и ту же фразу: «Никогда не называйте себя художником. Это неприлично». Церемония прощания состоится завтра, похоронят же режиссёра на Московском кладбище столицы.

Его фамилия говорила сама за себя. Добро, которое он дарил людям и любовь, с которой отдавался профессии. Успешную карьеру Добролюбову напророчила еще ясновидящая Ванга. Она не знала, что обозначает слово «кинорежиссер», но посоветовала снимать фильмы. Мол, у Добролюбова необыкновенный талант.

Любовь Баталова, директор студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Он не начинал ни одной смены, не поздоровавшись с каждым, и не заканчивал, не сказав всем спасибо за работу. Он был очень внимательным человеком. И если хоть какая-то тень пробежала по лицу, он подходил и спрашивал, что случилось.

За 33 года работы на «Беларусьфильме» Добролюбов снял картины, которые вошли в золотой фонд белорусского кинематографа. И у каждой будто бы символическое название: «Расписание на послезавтра», «Улица без конца», «Третьего не дано», «Плач перепелки». Самой титулованной стала картина «Иван Макарович» — призер престижного Венецианского фестиваля, самой любимой — «Белые Росы».

«Белые росы» превзошли все розовые мечты. Фильм сразу стал лидером советского проката: 36 миллионов зрителей. Автор картины Алексей Дударев до сих пор вспоминает, как и его, и Добролюбова подстерегали поклонницы. Комедийный жанр, который до этого не был коньком режиссера, принес ему поистине всенародную любовь.

Алексей Дударев, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Это он смог всех нас в единую семью и вдохнуть туда такое невообразимое количество любви, добра. И чем больше времени проходит, тем больший интерес он вызывает.

Больше всех своих званий народный артист БССР, профессор, лауреат многих премий ценил звание мастера... Спорта по легкой атлетике. И даже во время болезни думал о кинематографической дистанции.

Несколько лет назад Игорь Добролюбов написал книгу воспоминаний. «Осколки памяти». В ней рассказал о кино и людях, с которыми пересекся на съемочной площадке. В конце книги режиссер сделал вывод, который, пожалуй, подытожил его путь: «И в кинематографе, и в жизни, я был счастлив».