Доброкачественные образования кожи. Врач рассказал, в каких случаях стоит бить тревогу

Заболеваемость опухолями растет с каждым годом. Атеромы, папилломы и бородавки, фибромы и лимфангиомы, список огромен. К счастью, согласно статистике, доброкачественные образования встречаются в 10 раз чаще злокачественных.
Заболеваемость опухолями растет с каждым годом. Атеромы, папилломы и бородавки, фибромы и лимфангиомы, список огромен. К счастью, согласно статистике, доброкачественные образования встречаются в 10 раз чаще злокачественных.
Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Доброкачественные новообразования кожи – это такие новообразования, которые появляются в результате патологических процессов из клеток кожи или соединительных тканей, которые находятся под кожей. Не представляют опасности для человека, так как растут очень медленно, не прорастают в соседние ткани. Они внешне выглядят отлично от злокачественных. Если удаляем эти образования, то проводим гистологию.
Сами по себе доброкачественные образования не опасны, развиваются на коже безболезненно, имеют четкие края. Чаще всего появляются на туловище, лице или руках и могут расти годами.
Александр Шнайдер:
Есть группа образований – это папилломы, бородавки, кератомы, невусы, липомы, фибромы, их объединяют то, что они просто растут. Если образования имеют некрасивый вид, мешают человеку из-за большого размера, часто травмируются одеждой, их лучше убрать. При частой травматизации могут перерасти в злокачественные. Если мелкие, находятся в скрытых местах и не причиняют вреда, можно не удалять.
Ультрафиолетовое излучение – основной фактор риска образований на коже. Такие лучи могут вызывать изменения в ДНК, которые и приводят к перерождению клеток. Особенно это касается любителей солярия и пляжного отдыха. Предрасположенность к новообразованиям есть и у людей со светлой кожей, с нарушениями работы иммунной и эндокринной систем.
Александр Шнайдер:
Существуют разные методы лечения. Хирургические – ножом, электрохирургические – лазером, химический – это прижигание жидким азотом или кислотами. Существуют такие заболевания, как липомы, это тоже доброкачественные, их лучше удалять хирургическим методом. Бородавки и папилломы можно удалять химическими способами – жидким азотом или кислотами.
Каким бы безобидным ни казалось новообразование на коже, помните, всегда есть вероятность перерождения его в злокачественное. Поэтому вовремя избавляйтесь от всех, вызывающих опасения, наростов.
Александр Шнайдер:
После удаления образований желательно провести гистологические исследования, чтобы исключить возможные онкологические процессы, которые могут начаться в этих доброкачественных опухолях. Если найдено атипичное строение опухолей, то может потребоваться дополнительная операция по удалению дополнительных участков.
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