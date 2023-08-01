Доброкачественные образования кожи. Врач рассказал, в каких случаях стоит бить тревогу

Заболеваемость опухолями растет с каждым годом. Атеромы, папилломы и бородавки, фибромы и лимфангиомы, список огромен. К счастью, согласно статистике, доброкачественные образования встречаются в 10 раз чаще злокачественных.

Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Доброкачественные новообразования кожи – это такие новообразования, которые появляются в результате патологических процессов из клеток кожи или соединительных тканей, которые находятся под кожей. Не представляют опасности для человека, так как растут очень медленно, не прорастают в соседние ткани. Они внешне выглядят отлично от злокачественных. Если удаляем эти образования, то проводим гистологию.

Сами по себе доброкачественные образования не опасны, развиваются на коже безболезненно, имеют четкие края. Чаще всего появляются на туловище, лице или руках и могут расти годами.

Александр Шнайдер:

Есть группа образований – это папилломы, бородавки, кератомы, невусы, липомы, фибромы, их объединяют то, что они просто растут. Если образования имеют некрасивый вид, мешают человеку из-за большого размера, часто травмируются одеждой, их лучше убрать. При частой травматизации могут перерасти в злокачественные. Если мелкие, находятся в скрытых местах и не причиняют вреда, можно не удалять.