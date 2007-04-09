Добро пожаловаться!

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09 апреля 2007 13:49
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Число обращений минчан к городским властям в первом квартале сократилось почти на 40%. Наиболее заметно снизились обращения от участников войны и ветеранов, количество критических сигналов, обнародованных в средствах массовой информации, уменьшилось количество повторных и коллективных обращений. В текущем году минчане также реже обращались с жалобами в вышестоящие инстанции. Вместе с тем, картина наиболее актуальных проблем сохраняется. В приоритетах - проблемы строительства и жилищной политики - 33%. На втором месте - работа ЖКХ. А вот число жалоб горожан по проблемам труда и соцзащиты сократилось в два раза, здравоохранения - в три раза. В целом, с начала года наблюдается улучшение в работе служб и управлений мэрии с населением.
# общество

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