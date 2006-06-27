Do you speak...

В первой половине дня 27 июня прошло централизованное тестирование по иностранным языкам. Абитуриенты сдавали экзамен по одному из четырех языков - английскому, немецкому, французскому или испанскому.На тестирование по английскому языку зарегистрировались около 39 тыс. абитуриентов, по немецкому - 6 тыс., французскому - 2 тыс. По испанскому языку собирались держать экзамен всего 500 человек. Сколько же человек сдавали сегодня тесты, сколько не явились на испытание и какое количество абитуриентов были удалены из аудиторий - станет известно позже.