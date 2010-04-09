До выборов в местные Советы депутатов остается чуть более двух недель: агитгруппы креативно «рекламируют» кандидатов в депутаты

Рекламировать своего кандидата имеют право доверенные лица и не более пяти человек.

Многие к этому делу подошли креативно. Для привлечения избирателя в ход идут даже самые неожиданные и нестандартные ходы.

У стенда с литовками кипит работа. Недалеко от магазина. Удобное место. Постоянный людской поток. Потенциальные избиратели разные, поэтому часто возникают и настоящие дебаты. Главное оружие агитгруппы — крепкие нервы. В свободное от основной работы время — в свой отгул или выходной — здесь о кандидате расскажут все, за исключением его личной жизни.

Юлия Метс, доверенное лицо кандидата в депутаты:

Никаких бонусов я за это не получаю. Мой личный интерес — просто создать хорошие условия для людей.

Выборы — это дебют и для кандидата, и для доверенных лиц. Может быть поэтому в ход идут нестандартные приемы рекламы. Встречи в ЖЭСах, у жилых домов, в коллективах, информация в Интернете — методы, говорят, избитые. В их планах — организация народного праздника, чтобы предвыборные лозунги сочетались с отдыхом. Агитгруппа уже гладит костюмы... в национальном колорите.

Юлия Метс, доверенное лицо кандидата в депутаты:

Хотим нарядить инициативную бригаду в майки с лозунгами-призывами.

В одной из агитгрупп почти все при погонах. К разработке пиар-плана — профессиональный подход. На столе карта местности. Идеи рождаются с боевым настроем. Одна из них — стать ближе к народу и агитацию совместить с делом полезным. Помимо субботника, встреч с ветеранами с изучением их проблем, решено озеленить округ.

Виталий Гатаулин, доверенное лицо кандидата в депутаты:

Планируем начать в Ботаническом саду, а закончить посадкой растений в детском саду. Как говорит наш Президент, чтобы добиться цели, надо работать 24 часа в сутки.

Но не все кандидаты к своим компаниям подошли с креативом. В отдельных местах столицы работа агитбригат вовсе еще не была замечена.

Некоторым агитгруппам у стендов приходится нести чуть ли не круглосуточное дежурство. Ведь, бывает, что за ночь листовка с кандидатом превращается в настоящий шарж. Правда, иногда такая разрисованная наглядная агитация привлекает еще большее внимание избирателей. В пиар-компании, как говорится, все средства хороши. В рамках закона, разумеется.

Алеся Высоцкая и Александр Горощенко, телекомпания СТВ.