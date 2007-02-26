До вступления в силу нового Административного кодекса осталось три дня

По мнению специалистов, документ будет способствовать снижению числа ДТП. Особенностью изменений законодательства в сфере ответственности за нарушение ПДД является то, что в стране впервые вместе с Административным кодексом вступит в действие Процессуально-исполнительный кодекс. Некоторые нормы реализации Административного кодекса пока не прописаны в ведомственных инструкциях. Однако до 1 марта завершится разработке рекомендаций по каждой статье документа. В частности, будет четко определен порядок административного задержания нарушителей ПДД на срок от 3 часов до 72 часов, а также места их содержания. Ужесточение санкций имеет только кратковременный эффект, и поэтому достичь улучшения обстановки на дорогах можно только при активизации усилий всего общества, подчеркнули в ведомстве.