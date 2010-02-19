До старта минской лыжни-2010 остается меньше суток

Уже грядущим утром в Раубичах стартует эстафетная гонка среди семейных команд, а после умением рассекать сугробы смогут похвастать и чиновники.

На празднике морозного спорта ожидают более четырехсот участников и почти пятнадцать тысяч болельщиков.

А тем временем в Раубичах — именно там и стартуют более пятисот любителей спорта — уже в обед вышли на последние подготовительные виражи. К полю спортивного боя подкатили даже полевую кухню. Кулинария на колесах образца сорок восьмого завтра накормит больше четырех тысяч человек.

Владимир Алешкевич, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

— Самое вкусное, что есть — это полевая кухня. Трассу опробовал и могу сказать, что она и не тяжелая, и не легкая.

Забег к торговым точкам в Раубичах тоже предусмотрели. Готовятся и готовят примерно на пятнадцать тысяч болельщиков. Зрители понаблюдают не только за скоростями семейных команд, но и узнают, кто из чиновников без галстука сможет стать героем завтрашнего дня.

Впрочем, сегодня на лыжне все-таки случился своеобразный фальстарт.