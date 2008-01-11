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До середины января в Беларуси будет не по-зимнему тепло

11 января 2008 13:08
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Таково влияние воздушных масс с Атлантики. Среднесуточная температура в стране на 1-6 градусов превышает климатическую норму. Ночью от минус 5 до плюс 1, а днем до плюс 4. В ближайшие сутки в Минске ожидается снег, метель, возможны гололед и снежные заносы на дорогах. В городе будет работать снегоуборочная техника. Водителям рекомендовано соблюдать правила парковки, не оставлять машины на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помех в уборке снега. В противном случае, автомобили отбуксируют на охраняемые стоянки.
# общество

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