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«До середины ноября каждую субботу». В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

06 октября 2021 14:23
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Новости Беларуси. В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Своей продукцией делятся не только аграрии, но и индивидуальные предприниматели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«До середины ноября каждую субботу». В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-1

На прилавках большой ассортимент продукции. Можно найти фрукты и овощи с собственных садов и участков. Также представлены мясные, рыбные и молочные изделия. А для садоводов и огородников есть посадочный материал от лесхозов. Только в Минском районе заявки на участие подали более 20 организаций. 9 октября межрегиональные ярмарки развернутся в Вилейке, Жодино и Солигорске.  

«До середины ноября каждую субботу». В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Ирина Макриденко, начальник отдела торговли и услуг Минского райисполкома:
Ярмарки традиционно проходят в осенний и весенний периоды времени. Основным спросом на осенних ярмарках пользуется плодоовощная продукция. Осенние ярмарки также у нас проходят в период с сентября до середины ноября каждую субботу.  

«До середины ноября каждую субботу». В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-7

Всего пройдет 8 межрегиональных сельскохозяйственных ярмарок. В каждом районе для них определены свои торговые точки.  

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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