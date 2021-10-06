«До середины ноября каждую субботу». В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Своей продукцией делятся не только аграрии, но и индивидуальные предприниматели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На прилавках большой ассортимент продукции. Можно найти фрукты и овощи с собственных садов и участков. Также представлены мясные, рыбные и молочные изделия. А для садоводов и огородников есть посадочный материал от лесхозов. Только в Минском районе заявки на участие подали более 20 организаций. 9 октября межрегиональные ярмарки развернутся в Вилейке, Жодино и Солигорске.

Ирина Макриденко, начальник отдела торговли и услуг Минского райисполкома:

Ярмарки традиционно проходят в осенний и весенний периоды времени. Основным спросом на осенних ярмарках пользуется плодоовощная продукция. Осенние ярмарки также у нас проходят в период с сентября до середины ноября каждую субботу.