До Нового года осталось двенадцать дней:

Магазины переходят на новый режим работы, а с 20 декабря дня открываются елочные базары.

В праздничные дни в Беларуси круглосуточно будет работать 243 магазина. 12 из них - в столице. Также будет продлен режим работы рынков и объектов общественного питания. В торговых точках будет введен особый режим - без выходных и обеденного перерыва. До 8 января запрещено закрывать магазины и объекты общепита на ремонт, переучет, сандни и другие подобные мероприятия.

Ассортимент продаваемых ночью алкогольных напитков будет изменен. Так, на прилавках будут представлены некрепкие спиртные напитки - вино и шампанское. Продовольственная сеть страны 25, 31 декабря и 7 января будет работать по обычному графику без сокращения времени, а 1 января - с 10.00 18.00. Рынки будут открыты до шести вечера ежедневно, кроме 1 января, который станет выходным.

В преддверии Нового года будет организовано более тысячи ярмарок, базаров и торговых мест. Средние розничные цены на зеленые красавицы составят от 9 до 15 тысяч в зависимости от высоты. Голубые ели в кадушках будут продаваться по цене от 30 тысяч и выше.

В целях пресечения их незаконной вырубки с 20 декабря в столице начинают работу мобильные посты. В их составе - сотрудники милиции и специалисты лесного хозяйства. Планируется, что они возьмут под контроль магистрали столицы, а также кольцевую автодорогу. На въездах и выездах из города контроль будут обеспечивать камеры видеофиксации.