До минус 32 градусов понизилась температура на западе Беларуси прошедшей ночью

Накануне на метеостанциях Кличев и Брагин воздух охлаждался до минус 31-го. В отдельных районах сегодня пройдет небольшой снег, изморозь, на дорогах сохранится гололедица.

В выходные морозы будут постепенно ослабевать, к нам идет циклон с юга Европы. Однако усилится ветер. Погода станет еще менее комфортной. Например, при температуре минус 20 и скорости ветра 5 метров в секунду ощущение холода будет на уровне 30 градусов.

Медики советуют потеплее одеваться и подолгу не находиться на улице. Обморожения фиксируют каждый день. Горячая пора и у спасателей. Сообщения о возгораниях поступают на пульт МЧС ежедневно. ГАИ рекомендует водителям воздержаться от поездок. Количество аварий возросло. Кроме того, многие авто в морозы просто встают на трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.