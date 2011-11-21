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До конца года в Каменной горке-5, Масюковщине и Степянке отроются три детских сада, которые примут в среднем по 200 человек

21 ноября 2011 14:05
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Новости Беларуси, Минск. Первое новоселье планируется в начале декабря.

Комфорт, уютные помещения, современное оборудование – все это порадует и детей, и родителей. Кроме бассейна и хореографического зала в здании появится тренажерный клуб и компьютерный класс. Сейчас идет комплектованию персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
В микрорайоне Степянка мы не думаем, что может быть проблема по воспитателям. Также в Каменной горке, я думаю, мы тоже найдем воспитателей.
Эти вопросы в завершающей стадии, назначены руководители учреждений. Думаю, проблем с кадрами не будет.

# общество

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