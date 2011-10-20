До конца 2011 года стоимость проезда в общественном транспорте Минска может составить 1 850 рублей

Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на заседании мэрии.

По его словам, в случае увеличения тарифов на проезд в коммунальном пассажирском транспорте Минска до конца нынешнего года вдвое, в 2012 году размер дотаций из городского бюджета на покрытие затрат транспортников составит значительную сумму – Br 450-500 млрд. А если стоимость проезда не повышать, то на дотации потребуется уже Br 700 млрд.

Как пояснили в ГУ «Столичный транспорт и связь», чтобы минимизировать огромные затраты бюджета, население должно платить за проезд около Br 1,9 тыс. Поэтому подготовлено предложение, которое планируется направить на согласование в Министерство экономики, о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы вдвое поэтапно: в октябре до Br 1,3 тыс., ноябре - до Br 1600, декабре – Br 1850.