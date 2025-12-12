До Деда Мороза доеду? 12 декабря из Минска отправится первый новогодний поезд в Беловежскую пущу

12 декабря из Минска отправится первый новогодний поезд, которым пассажиры доберутся до Беловежской пущи. В период зимних праздников будет осуществлено 5 таких рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд состоит из купейных вагонов, в пути пассажиров будут сопровождать проводницы-Снегурочки. Состав отправляется из Минска вечером, а с вокзала станции «Брест-Центральный» утром в пущу туристов доставят на комфортабельных автобусах. Там их будет встречать в своем поместье Дед Мороз. Большая экскурсионная программа, фирменные угощения и особое настроение – в проекте только в прошлом сезоне приняли участие более полутора тысяч человек, в числе которых были и 100 жителей Латвии, посетившие Беларусь благодаря безвизовому режиму.