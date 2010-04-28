До апреля 2010 года кубинцам было запрещено без помощи государства строить себе жилье

Вплоть до последнего времени возведение жилых домов являлось на Кубе государственной монополией.

В настоящее время собственниками недвижимости являются около 80% кубинских граждан, однако в соответствии с законом они до сих пор не моли совершать с ней никаких сделок.

В 2008 году карибский остров с населением 11,2 млн. человек пострадал от трех ураганов, повредивших в общей сложности около полумиллиона домов и нанесших экономике страны ущерб в $10 млрд., что усугубили жилищный кризис.

И вот совсем недавно правительство Кубы во главе с Раулем Кастро разрешило кубинцам самостоятельно строить себе жилье. По словам президента Института жилищного строительства Кубы Роберто Васкеса, кубинцы получили право как на самостоятельное строительство новых домов, так и на расширение уже имеющихся. Институт начал выдавать гражданам островного государства соответствующие разрешения.

В соответствии с официальной статистикой, для преодоления жилищного кризиса на острове свободы необходимо возвести около полумиллиона новых домов.