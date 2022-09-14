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До 80 тонн продукции за сутки. Что особенного в молочном заводе в Солигорске?

14 сентября 2022 20:59
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Новости Беларуси. Отечественные производители молочной продукции готовы в полном объеме удовлетворить спрос населения. Так, в Солигорске только в сутки выпускают до 80 тонн цельномолочной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На предприятии разработана широкая линейка товаров, в том числе эксклюзивная. Работают над импортозамещением. Всего изготавливают около полсотни наименований товаров. Молочный завод полностью обеспечивает внутренний рынок и работает на экспорт.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

До 80 тонн продукции за сутки. Что особенного в молочном заводе в Солигорске?-1

В Солигорске на молочном предприятии производство круглосуточное и почти полностью автоматизировано. Что облегчает труд и увеличивает выпуск продукции. Все начинается с поступления сырья в приемно-аппаратный цех. Это святая святых на заводе. Именно здесь проходит весь процесс пастеризации и получение обезжиренного молока.

До 80 тонн продукции за сутки. Что особенного в молочном заводе в Солигорске?-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Сегодня солигорский филиал Слуцкого сыродельного комбината в сутки перерабатывает порядка 200 тонн молока. Производят цельную молочную продукцию: кефир, сметану, творог, молоко, масло. Есть даже десертная творожная линия. Всего на заводе выпускают около 50 наименований продукции.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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