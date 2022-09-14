До 80 тонн продукции за сутки. Что особенного в молочном заводе в Солигорске?

Новости Беларуси. Отечественные производители молочной продукции готовы в полном объеме удовлетворить спрос населения. Так, в Солигорске только в сутки выпускают до 80 тонн цельномолочной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На предприятии разработана широкая линейка товаров, в том числе эксклюзивная. Работают над импортозамещением. Всего изготавливают около полсотни наименований товаров. Молочный завод полностью обеспечивает внутренний рынок и работает на экспорт. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

В Солигорске на молочном предприятии производство круглосуточное и почти полностью автоматизировано. Что облегчает труд и увеличивает выпуск продукции. Все начинается с поступления сырья в приемно-аппаратный цех. Это святая святых на заводе. Именно здесь проходит весь процесс пастеризации и получение обезжиренного молока.